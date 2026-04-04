Bakan Tekin: “Binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var”

Bakan Yusuf Tekin, Nazilli’de Erzurumlular Derneği’nin açılışında, köklü gelenek ve görenekleriyle Erzurum’un Türkiye’ye ve dünyaya yön veren şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Tekin, milli birlik ve medeniyetin devamında hemşehri birliklerinin kritik rol üstlendiğini belirterek, dernek ve vakıf gibi yapıları yönetenlerin önemli ve zorlu bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Yusuf Tekin, Aydın’daki programının oldukça yoğun geçtiğini belirterek, özellikle Erzurumlu hemşehrileriyle bir araya gelmek için kente geldiğini söyledi. Programa katılan Mehmet Sekmen’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Tekin, Türk milletinin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma değerlerine verdiği öneme dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle olduğumuz için de dünyada çok az sayıda ülkeye, millete nasip olan binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var. Bizim bağımsızlık bayrağımız tarih boyunca hiç dinmedi. Hep dalgalandı ve inşallah bu birlikteliğimizi devam ettiğimiz sürece hep de dalgalanmaya devam edecek. Bu birlikteliği nasıl sağlayabiliriz? Toplumun içerisindeki çimento diye tabir ettiğimiz bu tür sivil toplum örgütlerini hep beraber destekleyerek bu birlikteliği sağlayabiliriz. Milli birliğimizi bu şekilde güçlendirebiliriz."

Açılışa, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yusuf Tekin, programı kapsamında MHP İl Başkanlığına ziyarette bulundu, ardından Aliya İzetbegoviç adını taşıyan ilkokulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Tekin, daha sonra Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Günün sonunda ise eski Muğla Valisi Esengül Civelek’in annesinin vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu.