Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen GDAÜ zirvesi için Sofya’da

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, Bulgaristan’daki görüşmelerinde enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayisi başta olmak üzere stratejik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları ve yeni ortaklık imkanlarını ele alacak.

Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde stratejik gündem

Bakan Fidan’ın görüşmelerinde, komşu ve müttefik iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine vurgu yapması bekleniyor. Türkiye ile Bulgaristan’ın Balkanlar’da istikrar ve refahın artırılması amacıyla yakın eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekecek olan Fidan, Bulgaristan’ın Türkiye’nin Avrupa’ya kara yolu taşımacılığındaki kritik konumuna işaret ederek mal ve yolcu geçişlerinin sorunsuz şekilde sürdürülmesine yönelik beklentileri dile getirecek.

Fidan ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hedefi doğrultusunda AB ile ilişkilerine ilişkin önceliklerini aktaracak ve bu süreçte Bulgaristan’ın desteğine verilen önemi vurgulayacak.

Bölgesel güvenlik ve diplomasi mesajları

Bakan Fidan’ın temaslarında Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa güvenliği ve Karadeniz bölgesindeki istikrar üzerindeki etkilerine de değinmesi bekleniyor. Türkiye’nin savaşın adil ve kalıcı bir çözüm temelinde sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları desteklediğini yineleyecek olan Fidan, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından oluşturulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun (MCM Black Sea) seyrüsefer güvenliği açısından önemli bir işlev üstlendiğini vurgulayacak.

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin kesintiye uğramadan devam etmesinin önemine dikkat çekecek Fidan, Türkiye’nin bölgesel gerilimlerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesine yönelik katkılarını sürdüreceğini ifade edecek.

Gazze ve Orta Doğu vurgusu

Fidan’ın görüşmelerinde Gazze’deki insani krizin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bakan Fidan, ateşkes ihlallerinin ve sivil kayıpların sürdüğüne dikkat çekerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının öncelikli meselelerden biri olduğunu vurgulayacak.

İsrail’in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu’da istikrarsızlığı derinleştiren politikalar izlediğini belirtecek olan Fidan, İran ile ABD arasındaki görüşmeleri sekteye uğratabilecek girişimlere karşı uluslararası toplumun dikkatli olması gerektiğini ifade edecek.

Sofya’da yoğun temas trafiği

Sofya’daki programı kapsamında Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nü ziyaret ederek Bulgaristan Başmüftülüğü yöneticileri ve bölge müftüleriyle bir araya geldi. Bakan Fidan ayrıca Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile Sofya İlahiyat Lisesi’nin ortak yerleşkesinde incelemelerde bulundu ve enstitünün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde öğrencilere hitap etti.



Ticaret hacmi 8,4 milyar avroyu aştı

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler, iyi komşuluk ve müttefiklik temelinde gelişimini sürdürüyor. Türkiye, Bulgaristan’ın en büyük ticaret ortakları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 8,4 milyar avronun üzerine çıktı.

Bir milyondan fazla soydaşın yaşadığı Bulgaristan, Balkanlar’da en fazla Türk ve Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan ülkelerden biri konumunda bulunuyor. İki ülke, Karadeniz’in güvenliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda yakın iş birliğini sürdürürken, GDAÜ ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda da bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

