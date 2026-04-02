Akkuyu'da birincil devre ekipmanlarının montajı tamamlandı

Toplam 8 tanktan oluşan sistem, operatör müdahalesi ve elektrik beslemesi olmasa dahi devreye girerek santralin güvenliğini sağlayan çok katmanlı savunma hattının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Paslanmaz çelikten üretilen, her biri 77 ton ağırlığında ve 120 metreküp hacme sahip olan bu dev tankların tasarım konumlarına yerleştirilmesi 9 gün sürdü.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu montajın "Open Top" (üstü açık) teknolojisiyle yerleştirilen son büyük boyutlu ekipman grubu olduğunu vurguladı.

Butckikh, "2. Güç Ünitesi’nin inşasında bir sonraki aşamada, iç koruma kabının altıncı katmanının ve kubbe bölümünün montajını yapacağız. Pasif kor su basma sistemi, elektrik beslemesinin bulunmadığı hallerde bile olağandışı durumların etkisini en aza indiren ve nükleer güç santralinin çok katmanlı güvenlik yaklaşımının kritik unsurlarından birini oluşturan önemli bir sistemdir.” ifadelerini kullandı.