Akkuyu'da birincil devre ekipmanlarının montajı tamamlandı

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2. Güç Ünitesi’nde reaktör binasının pasif kor su basma sistemi hidrolik tanklarının montajı başarıyla tamamlandı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Toplam 8 tanktan oluşan sistem, operatör müdahalesi ve elektrik beslemesi olmasa dahi devreye girerek santralin güvenliğini sağlayan çok katmanlı savunma hattının önemli bir parçasını oluşturuyor. 

Paslanmaz çelikten üretilen, her biri 77 ton ağırlığında ve 120 metreküp hacme sahip olan bu dev tankların tasarım konumlarına yerleştirilmesi 9 gün sürdü.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu montajın "Open Top" (üstü açık) teknolojisiyle yerleştirilen son büyük boyutlu ekipman grubu olduğunu vurguladı. 

Butckikh, "2. Güç Ünitesi’nin inşasında bir sonraki aşamada, iç koruma kabının altıncı katmanının ve kubbe bölümünün montajını yapacağız. Pasif kor su basma sistemi, elektrik beslemesinin bulunmadığı hallerde bile olağandışı durumların etkisini en aza indiren ve nükleer güç santralinin çok katmanlı güvenlik yaklaşımının kritik unsurlarından birini oluşturan önemli bir sistemdir.” ifadelerini kullandı.

#akkuyu
#ngs
Akkuyu NGS Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenecek
Akkuyu NGS Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenecek
#Gündem / 10 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Gündem
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.