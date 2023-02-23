Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini %9 seviyesinde sabit tutmuştu.

Şubat ayı Merkez bankası faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 14:00'te kamuoyu ile paylaşılacak.

Beklentiler faiz indirimi yönünde

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.



Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.