Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi!
Yılın ikinci Para Politikası Kurulu Toplantısı, bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak.
Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini %9 seviyesinde sabit tutmuştu.
Şubat ayı Merkez bankası faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 14:00'te kamuoyu ile paylaşılacak.
Beklentiler faiz indirimi yönünde
AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.
Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.
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