Galatasaray'da Marcao krizi!

Galatasaray'ın sözleşme uzatma çağrısına Brezilyalı stoper Marcao cephesinden “hayır” yanıtı geldi. Galatasaray'ın Marcao'ya teklifi ne kadar?

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına giren Marcao için yönetim harekete geçti. Kadrodaki en çok transfer teklifi alan isim olan başarılı stoperin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kafasının karışmaması için kendisine yeni anlaşma teklif etti.

Halen 850 bin Euro’ya oynuyor

Seneye bedelsiz olarak takımdan ayrılmasından korkulan Marcao bu sezon 850 bin Euro, gelecek sezon ise 900 bin Euro kazanacak. Galatasaray, sambacıya yüzde 20 zam yapılarak sözleşmesinin 3 yıllık daha uzatılması seçeneğini sundu.

İmza şimdilik rafa kalktı

Skorer'in haberine göre Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon Euro'nun çok düşük olduğunu ve oyuncusu için istediği rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1 milyon 750 bin Euro olduğunu bildirdi. Sarı-kırmızılılar da bu cevabın ardından Marcao'nun sözleşmesinin uzatılması konusunu şimdilik beklemeye alındı.

Bu sezon 1 golü var

Henüz 24 yaşında olan ve önünde uzun bir gelecek bulunan Marcao, bu sezon Galatasaray’da 23’ü Süper Lig, 3’ü UEFA Avrupa Ligi, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol, 1 asistle oynarken mücadeleci futboluyla alkış topladı.