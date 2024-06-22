Galatasaray, Münih'in yıldızını istiyor!

Orta saha takviyesi için çalışmalarına hız veren Galatasaray’da Leon Goretzka ismi gündeme tam anlamıyla bomba gibi düştü.

Bayern Münih tarafından satış listesine konulmasının ardından, M’gladbach forması giyen Christoph Kramer’in, “Come to Galatasaray” (Galatasaray’a gel) yorumunu beğenen Goretzka, Sarı Kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı.

BAYERN'İN TALEPLERİ ÖNEMLİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu her ne kadar Galatasaray’a sıcak bakıyor gibi görünse de Bayern’in talepleri bu noktada kritik öneme sahip gibi görünüyor. Alman kulübünün belirleyeceği bonservis bedeli, Galatasaray’ın yapacağı hamleyi de netleştirmiş olacak.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Galatasaray'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Dursun Özbek ve kurmayları, Goretzka transferini tam olarak bir gövde gösterisi olarak görüyor. Özbek, astronomik talepler olmadığı takdirde, Leon Goretzka için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.