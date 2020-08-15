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Galatasaray ile anlaşan kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak

Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da anlaşmaya varılan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk sarı kırmızılı kulüplten yıllık 2,4 milyon TL alacak.

Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın boşluğunu Kasımpaşalı Fatih Öztürk ile dolduruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulüpten izin alan Fatih, dün Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti.

2,4 MİLYON TL ALACAK

Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2,4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık anlaşma sağladı.

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