G20 Liderler Zirvesi: Sonuç bildirgesi yayımlandı

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

G20 Sonuç Bildirgesi

G20'nin ilk gününde sonuç bildirgesi de yayımlandı. G20 liderlerinin anlaştığı sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi.

- Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli.

- Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı.

- Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.

- Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.

- 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor.

- Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz.

- Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.

Erdoğan'dan ikili temaslar

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında "Liderler Alanı"nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yeol ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2023 G20 Liderler Zirvesi'nde MIKTA Liderler Buluşmasına katıldı.

Putin, Şi ve Sanchez zirveye katılmayacak

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla zirveye katılamayacağı bildirildi.

Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da anılan gündem çerçevesinde liderlerle bir araya gelmesi, ayrıca zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

G20 için yoğun güvenlik önlemi

G20 dolayısıyla Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve için 50 binden fazla polisin görev yaptığı belirtilirken Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek verdiği bildirildi.

Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 11 Eylül'e kadar kapatıldı. Ayrıca zirve sonuna kadar bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polisin, toplantının yapılacağı alana giden güzergahta bazı yolları bariyerlerle kapattığı görüldü.

Yeni Delhi'de cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için "G20" başlığıyla süslendi, kavşaklara G20 üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan birçok rikşa (çekçek) ve taksi de G20 etiketleri ile donatıldı.

Zirveyi ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu yakından takip ediyor. Basın mensupları, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki basın merkezinde zirvedeki gelişmeleri izleyicilerine ve okuyucularına aktarıyor.