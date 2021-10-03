Fransız polisi, Birleşik Krallık'a gitmek isteyen göçmenlere plastik mermiyle saldırdı

Fransız polisi, Manş Denizi'ni geçerek Birleşik Krallık'a (BK) gitmeyi amaçlayan göçmenlere 22 Eylül'de plastik mermiyle saldırdı.

Fransa'nın bir göçmen botuna ilk kez silahla saldırdığı olayla ilgili dün itibarıyla soruşturma başlatıldı.

Olay, Dunkirk'te 8 İran Kürdü botu denize doğru taşırken meydana geldi.

Göçmenlerden Muhammed, Daily Mail'e yaşananları anlattı. Kendileriyle birlikte 40 göçmeni BK'ye götürmek için yola çıkmaya hazırlandıklarını söyleyen Muhammed, şöyle konuştu:

Sonra bir araçla üç veya 4 polis geldi. Bir polis Juanro Resuli'yi vurdu... Polis bizi görünce ‘Durun!' diye bağırdı. Durunca bizi vurdular. Sonra hızlıca kaçtık.

Kurşunların isabet ettiği İranlılardan Resuli'nin bacağı, adı açıklanmayan bir başkasının eli kırıldı. İkilinin hastanede tedavisi sürüyor.

Bottaki göçmenler ayrıca polislerin, yaralıların yere düşmesinin ardından kahkaha attığını iddia etti.

Daily Mail bottakilere "İnsan kaçakçısı mısınız yoksa kaçakçılık yapan çetelere para karşılığında yardım mı ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Ancak İranlılar ikisi de olmadıklarını, sığınmacı olarak BK'ye gitmeye çalıştıklarını ve 40 göçmene de yardım etmek istediklerini öne sürdü.

17 binden fazla göçmen BK'ye geçti

Birleşik Krallık'la Fransa arasında Manş Denizi'ndeki göçmenler yüzünden tansiyon zaman zaman yükseliyor. Londra geçen ay Sınır Muhafaza Gücü'ne, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan tekneleri geri çevirme yetkisi vermişti.

Fransa ise bu kararın, uluslararası deniz hukukunun ihlal ettiğini ve Birleşik Krallık'ın daha önce sınır muhafazaya dair varılan anlaşmaların mali yükümlülüklerini yerine getirmemek için böyle adımlar attığını iddia etmişti.

Zira BK İçişleri Bakanı Priti Patel, göçmen tekneleri durdurulmadığı takdirde Fransa'ya ödenmesi planlanan 54 milyon sterlini (yaklaşık 650 milyon TL) aşkın paranın verilmeyeceğini söylemişti. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise BK'yi mali şantaj yapmakla suçlamıştı.