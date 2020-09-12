Fransa'da Sarı Yelekliler, 4 ay sonra yeniden sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler, aylar sonra tekrar sokaklara çıktı.

Ülkede toplumsal ve siyasi sorunlara neden olan Sarı Yelekliler'in eylemleri, başkent Paris sokaklarını 4 ay sonra yeniden hareketlendirdi.

Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

SARI YELEKLİLER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Meydanda ve çevresindeki caddelerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Otomobil ve elektrikli scooter'ları yakan eylemciler etrafa da zarar verdi. Bir grup gösterici de Bourse Meydanı’nda eylem yaptı.

154 KİŞİ GÖZALTINDA

Bazı mağaza sahipleri, göstericilerin olası saldırısına karşı iş yerlerinde önlem aldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 154 kişi gözaltına alındı.

FRANSIZ POLİSİ ALARMDA

Paris’teki eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, sarı yeleklilerin gösteri yapma ihtimaline karşı Champs-Elysee Caddesi’nde de güvenlik önlemlerini artırdı.

METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Başkentteki eylemler nedeniyle de 30 kadar metro istasyonu kapatıldı. Strazburg, Lyon, Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Sarı yeleklilerin gösterileri akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamış, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü.

11 KİŞİ ÖLDÜ

Eylemlerdeki polis şiddeti ülkede tartışmalara neden olmuştu. Gösteriler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken, polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.