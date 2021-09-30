Fındıkların içinde yüzen Tiktok kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldı

Etkileşim uğruna süt banyasu yapan, çileklerin üstünde tepinen, salçanın içine giren gıda teröristlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ordu'da fındıkların içinde yüzen şahıs Türkiye'nin gündemine oturdu.

Adının Coşkun Geyik olduğu öğrenilen şahıs topladığı fındıkları bir alanda biriktirerek yarı çıplak vaziyette fındıkların içine daldı. Bir fındık tüccarının yanında işçi olarak çalıştığı tespit edilen Geyik, fındıkların arasında kulaç attığı videoyu sosyal paylaşım sitesi Tiktok'a yükledi.

Pişkin Geyik, kendisini savundu

Neden olduğu iğrenç görüntüleri savunan Geyik, "Bu depodaki fındık fabrikaya kırıma gidiyor. Orada hijyenik bir şekilde paketleniyor" dedi. Videoyu çekme nedenini anlatan Geyik, "Eğlence olsun diye yaptım" dedi.

"Bu fındığı ağzımızla kırıp yiyoruz"

Etkileşim uğruna neden olduğu rezaletin farkında olmadığı anlaşılan Geyik sözlerine şöyle devam etti: "Çoğu kişinin ilgisini çekti, tabii tepki de çekti. 'Bu fındığı ağzımızla kırıp yiyoruz.' Halbuki öyle değil. Bu depodaki fındık fabrikaya kırıma gidiyor. Orada hijyenik bir şekilde paketleniyor, o şekilde piyasaya sürülüyor. Yani bunun hijyen olmayan bir tarafı yok."

O video hakkında soruşturma

Videonun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı hızla harekete geçti. Coşkun Geyik ve fındık üreticisi tüccar hakkında soruşturma başlatıldı.

Tam 2 milyon kişi izledi

Neden olduğu çirkin görüntülere rağmen videosu 2 milyon kullanıcı tarafından izlenilen Coşkun Geyik amacına ulaştı. Bu rakamın youtube ve instagram paylaşımları ile birlikte 10 milyona yaklaştığı öğrenildi. Coşkun Geyik şimdi kısa süreli kötü şöhretinin tadını çıkarıyor.