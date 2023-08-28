“Filenin Sultanları”nın çeyrek final rakibi Polonya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada milliler 6'da 6 yaptı.

"Filenin Sultanları", çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Rakip Polonya

“Filenin Sultanları”nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final rakibi Polonya oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde, organizasyonun son 16 turunda Almanya'yı 3-0 yenen Polonya ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda bu akşam son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi de belli oldu.

Aynı salonda oynan son 16 turu maçında Polonya, Almanya'yı 25-22, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde “Filenin Sultanları”na rakip oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile çeyrek final maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00'de, Paleis 12 Salonu'nda oynanacak.