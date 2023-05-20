Fenerbahçe'den Sergi Roberto hamlesi!

Fenerbahçe, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Sergi Roberto'yu gündemine aldı.

Sarı lacivertlilerin başarılı sağ beki yeni sezonda kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. O bölgede oynayan Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in ayrılık durumuna karşın İspanyol sağ bek ile temasa geçildiği aktarıldı.

Barcelona altyapısından yetişen ve yaklaşık 10 yıldır as takımda forma giyen Roberto'nun, sezon sonunda kulüpten ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Bu durum sonrası sarı lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı iddia edildi. Barça'nın da Roberto'nun ayrılığına onay verdiği ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Roberto arasındaki görüşmenin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Barcelona'nın, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Roberto için yüksek bir bonservis talep etmesi beklenmiyor.