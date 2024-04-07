Fenerbahçe'den açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa maçı, Sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan maç sonrası Sarı-lacivertli kulüp yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklama şöyle;

Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

“Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”