Fenerbahçe yarışı bırakmadı!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres, 71. dakikada Enner Valencia ve 80. dakikada Trezeguet'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 71 puana yükseldi. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.

Fenerbahçe, bununla birlikte bu sezon ilk derbi zaferini kazanmış oldu.

Trabzonspor 26 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 26 yıldır yenemiyor.

Bordo-mavili takım, 1997 yılında son galibiyetini alırken golleri Hami Mandıralı, Ünal Karaman ve Tolunay Kafkas atmıştı.

Maç özeti

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

1' Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Sezon boyunca tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta ise tribünlerde yer yer boşluklar bıraktı.

5' Arda Güler ceza sahası dışında yerde kaldı, hakem Abdülkadir Bitigen 'devam' dedi.

GOL: 11' Arda Güler'in şık pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, iyi döndü ve gol vuruşunu yaptı. Belçikalı golcü, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'a ilk golünü attı.

14' Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda, bir an top boşta kaldı. Devamında Trabzonspor savunmasında müdahale geldi.

28. dakikada sol çizgiden topu taşıyan Rossi, ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31. dakikada sağ çaprazdan Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hamsik'in uzak kale direğine çektiği şutta, top yandan az farkla auta gitti.

33. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, sol kenardan topu yerden sert şekilde ceza sahasına gönderdi. Uzak direkte topa yetişen Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarparak kornere çıktı.

36. dakikada Hamsik'ten aldığı topu Umut Bozok, sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi. Meşin yuvarlak uzak köşede bekleyen Larsen'in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54' Ceza sahasına sızan Visca, ortaya çevirdi ancak orada bir takım arkadaşı olmayınca pozisyon sona erdi. Umut Bozok aynı anlarda yerde kaldı ve penaltı bekledi.

55' Enner Valencia'nın ayak içi şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

56' Kornerde Samet'in kafa vuruşunu, Uğurcan bir kez daha köşeden çıkarmayı başardı.Üst üste bir kez daha kafa vuruşu yapıldı, Arda'nın kornerinde Batshuayi altıpas üstünde etkili vurdu, Uğurcan Çakır yeniden gole izin vermedi.

GOL: 58' Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Luan Peres, tam 90'a golü attı. Uğurcan Çakır üst üste kurtarışları sonrası bu pozisyonda çaresiz kaldı. Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor’a attı.

61' Trabzonspor'da 4 oyuncu birden değişti. Çıkanlar; Doğucan, Hamsik, Umut Bozok, Abdülkadir Ömür oldu. Girenler ise Bardhi, Gbamin, Trezeguet, Maxi Gomez.

67' Ferdi Kadıoğlu'na faul yapan Eren Elmalı, maçtaki ilk sarı kartı gördü.

GOL: 71' Enner Valencia, tam köşeye ayak içi vuruşuyla golü attı. Valencia attığı gol sonrasında oyundan çıktı. Valencia ile Zajc'ın yerine İsmail ve King oyuna girdi.

78' İrfan Can büyük hata yaptı. Maxi Gomez, karşı karşıya pozisyonda değerlendiremedi.

79' Trabzonspor, penaltı kazandı. Trezeguet'nin yerde kalması sonrası hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

GOL: 80' Trezeguet penaltıyı gole çevirdi.

89' Hüseyin Türkmen, Rossi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.