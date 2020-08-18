Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda arka arkaya resmi imzaları duyuran sarı lacivertli ekip Kasımpaşalı Mame Thiam ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Can Bartu Tesisleri'ne gelen 27 yaşındaki Senegalli golcü Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Resmi açıklamadan önce heyecanlandıran bir paylaşım da yapan Fenerbahçe, Twitter hesabından alev emojisiyle birlikte "Fenerbahçe geliyor" ifadelerine yer verdi. Sezonun 6. transferini bitiren sarı lacivertliler daha önce Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini açıklamıştı.

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz" diyerek transferi duyurdu.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı. Başkan Ali Koç, Senegalli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katılırken 27 yaşındaki deneyimli golcüyle yıllık 1.5 milyon euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi.

OYUNCU VE PARA

Fenerbahçe, Thiam için Kasımpaşa ile de masaya oturacak. Kanarya, Thiam'ın transferi karşılığında mavi- beyazlılara oyuncu artı bir miktar bonservis bedeli önerecek.

10 PUAN KAZANDIRDI

Senegalli futbolcu, geçen sezon 11 gol, 4 asistle Kasımpaşa'ya 10 puan kazandırarak takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı.