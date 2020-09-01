Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı

Alternatifli ve kaliteli bir orta saha kurgusu oluşturmak isteyen Galatasaray, yurt dışında transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da yurt içindeki opsiyonları da değerlendiriyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Mehmet Ekici gündeme gelse de gurbetçi yıldız Fatih Terim'in ilk tercihi değil.

DİĞER İSİMLER OLMAZ, ROTA EKİCİ OLACAK

30 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı formayı giyerek kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Ancak Terim, listedeki diğer isimlerle anlaşılamaması durumunda Ekici'ye yönelebileceklerini yönetime iletti.