Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı



Fox TV'de haber bülteni sunan sunucu Fatih Portakal'ın FoX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e haber sunmayı bırakacağını açıkladığı iddia edildi.

Hükümet karşıtı tavırlarıyla tanınan ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken ve savcılığa şikayet edilen Portakal'ın bu kararı neden aldığı bilgisi paylaşılmadı.

Portakal hafta içi her akşam saat 19.00'da Fox TV ekranlarında haber bülteni sunuyordu.

"ARTIK YORULDUM"

Fatih Portakal istifa sebebi olarak "yorulmasını" gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.

Fatih Portakal'ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. "Emekli olan" Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninde yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak.

YERİNE GELECEK İSİM HAFTA ORTASINDA AÇIKLANACAK

Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı bildirildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.

SON SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA SAKALLI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Fox TV'yi bırakan Fatih Portakal'ın en son sosyal medya paylaşımında sakallı hali dikkat çekti. Portakal paylaşımında "Kesilmeyen rüzgar eşliğinde 'Pazar keyfi'..." notuyla eşi Armağan Portakal ile bir anını paylaştı.