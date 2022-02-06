AjansHaber.com.tr Dünya Kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat etti

Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı

Fas'ta, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiği duyuruldu.

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 100 saati aşkın süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan Rayyan, önce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre sonra Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rayyan'ın vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Fas Kralı 6. Muhammed'in Rayyan'ın ailesine başsağlığı dilediği belirtildi.

fas

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İmha edilen helikopterin mekanik arızası vardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
ABD Başkanı Biden: DEAŞ lideri öldürüldü
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya tepki
4 kıdemli yardımcıdan art arda istifa
Panasonic 9 ayda net karını yüzde 50 artırdı
ABD'nin ham petrol stokları azaldı