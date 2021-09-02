Fahrettin Koca: Bize Ne oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Koca, son dönemde giderek artan koronavirüs vakaları ile ilgili manidar bir paylaşım yaptı. Maske ve mesafe konusundaki hassasiyetini vurgulayan Bakan Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bize ne oldu?" paylaşımı sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı. Aşılı vatandaşların "bana bir şey olmaz" diye düşünerek maske ve mesafe önlemlerini esnettiği yorumları yapıldı.

1 Eylül 2021 koronavirüs tablosunda 23.946 yeni vaka ve 290 vefat kayıtlara geçmişti. Turkuvaz tablodaki korkutucu tablonun maske ve mesafe hassasiyetinin kaybolmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Koronavirüsle mücadelede en önemli silah olarak görülen aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. 1 Eylül 2021 itibariyle 1. doz aşılama oranı %78.24'e yükseldi.