Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD sonrası yeni planı ortaya çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD’de tutuklandığını duyurmuştu.

18 Haziran'daki duruşmanın yakından takip edileceğini söyleyen Bakan Tunç, iade süreci için de gerekli girişimlerin sürdürüleceğini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından gözler iade sürecine çevrilirken, Tok ve Cihantimur'un ABD sonrası planları da ortaya çıktı.

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu.

Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

ABD sonrasi Küba

Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

Anne ve oğlun kaçma riski olduğuna kanaat getiren ABD'li yetkililer, 18 Haziran'daki duruşmaya kadar tutukluluklarının devamına karar verdi.

Tok'un avukatı Brendan Kelley de iade süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TOK'un avukatı: İadesi mümkün değil

Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını iddia etti.