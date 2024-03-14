Eylem Tok ve oğlu Newyork’ta tatil yapıyor!

Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'ye kaçmıştı. Anne ve oğlunun New York'ta taksiye binerken gülümserken fotoğrafları ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nın babası Özer Aci, karşı tarafın kendisiyle dolaylı olarak iletişime geçtiklerini belirtmişti. Aci, "Bir aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. 10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye " ifadelerini kullanmıştı.

Newyork’ta tatildeler

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edilmişti. Yürütülen soruşturmada Eylem Tok ile oğlunu yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu dün çıkarıldığı savcılıkça tutuklanmıştı.

Hemen ardından ise ABD’de bulunan bir Türk vatandaşı kaçak Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u Newyork’ta görüntüledi.

Dün ABD saatiyle saat 17:30 civarında New York'ta görüntülenen Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekti. Fotoğrafları çeken C.G, olaya ilişkin “Kanım dondu. Neşe içinde kahkahalarla yürüyorlardı. Eylem Tok ve oğlunu burada bulunan 6. Cadde’de ve 57.Sokak’ta gördüm. Ayrıca konsolosluğa da ihbarda bulundum” dedi.