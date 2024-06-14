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Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlunu önce Mısır'a ardından ABD’ye kaçıran Eylem Tok ve oğlu yakalandı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır’a ardından ABD’ye firar eden yazar Eylem Tok yakalandı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.” dedi.

Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini ifade etti.

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