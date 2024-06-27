Eylem Tok ve katil oğlunun yakalanma anı!

ABD'den iadesi istenen Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

24 TV'de yayınlanan görüntülerde, Boston polisi tarafından gözaltına alınan anne ve oğuldan ilk olarak Timur Cihantimur'un yakalandığı görülüyor.

Polis tarafından üst araması yapılan Cihantimur, daha sonra ise polis aracına bindiriliyor.

Eylem Tok imajını değiştirdi

Cihantimur'un ardından ise kameralara anne Eylem Tok'un görüntüleri yansıdı. Üzerinde siyah bir elbise olan Tok'un imaj değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Saçlarının küt ve sarı olduğu görülen Eylem Tok'un, oldukça rahat tavırlar sergilemesi de bir başka ayrıntı olarak yer aldı.

İşte o görüntü: