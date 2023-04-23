Erdoğan, depremzede çocukları kabul etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti.

Erdoğan, "Hayatın akışı içinde afetler ve ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Şubat ayında yaşadığımız felaketlerde böyle bir üzüntü yaşadık. 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı. Ebedi aleme göç eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına döndüreceğiz. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı. 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz." ifadelerinde bulundu.

Erdoğan, "Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum." açıklamalarında bulundu.

Depremzede çocuklar bakanlık koltuklarına oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği depremzede çocuk Cumhurbaşkanı "Ben de eğer cumhurbaşkanının yerinde olsaydım ne yapardım? Bir sürü yapılar yapardım, o milletimize sahip çıktı, teşekkür ediyorum.

Savunma sanayiyi ileriye götürmeyi düşünürdüm. Depremi yaşadığım için evleri hızlı yaptırırdım. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim. Kanserin ilaçlarının bulunmasını sağlayacağım" dedi.