Erdoğan: ''Bir masayı idare edemeyenler, Türkiye'yi yönetemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te “Kilis İftar Programı”nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bu Iftar sofrasını bir muhabbet sofrası olarak görüyorum. Sizlerle bir kez daha bir arada olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak sizlerle olmak ayrı bir güç veriyor. Aramızda gazilerimiz, şehit ailelerimiz var. Hep beraber bir arada olmak bizlere farklı bir katıyor.

Ramazan'ın en güzel yanlarından biri zengin fakir ayrımı yok. Bugün aynı masanın etrafında oturan insanlar olarak sadece iftarlıklarımızı paylaşmıyoruz aynı zamanda ortak bir kaderi ve geleceği paylaşıyoruz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Diğerleri ne yaparsa yapsın hangi sahte gündemlerin peşinden koşarsa koşsun. Biz her günümüzü deprem öncelikli gündemlerle geçiriyoruz.

''11 vilayetimizi dolaşacağız''



Yaralı gönüllere şifa olmaya çalışıyoruz. Bugün hem acınıza hem Ramazan sevincinize ortak olmak ve yalnız olmadığınızı hissettirmemek için Kilis'teyiz. 11 vilayetimizi dolaşacağız.Bugün Kilis'le 5'ini tamamladık. Diğer 6 vilayeti de dolaşarak depremzede kardeşlerimizle beraber olacağız.

6 Şubat depremleri dolayısıyla her birinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem şehrimizde 5 bin 41 bağımsız bölümden oluşan 3 bin 40 binayı yıkıp, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale getirdi. Felaketin 3. gününde Kilis'e yaptığımız ziyarette tahribatı bizzat yerinde görmüştük. Her alanda sizlerin yanında olduk.

''Belediyelerimiz çalışmalarına devam ediyor''

Bakan arkadaşlarımızı süratle ilimize görevlendirmek suratiyle ilk günden itibaren çalışmaların koordinasyonunu yürüttük. Altyapı ve üstyapı sorunlarının çözülmesini temin ettik. AFAD ve Kızılay'la iş birliği içerisinde belediyelerimiz çalışmalarına devam ediyor.

Vakıf ve derneklerimizin de sahada fedakarca koşturduklarını görüyor ve Allah razı olsun diyorum. Sadece yıkılanı yapmakla yetinmeyeceğiz. Kilis'i eskisinden çok daha güçlü yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya başladık. Kilis dahil birçok ilimizde tüm çalışmalar hızla yürüyor.

''643 Konut, 2 bin 648 köy evi inşa edeceğiz''

Zemin etütleri biten yerlerde temelleri atıyoruz. Depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlara kavuşturmak istiyoruz. Bu amaçla 643 konutu ve 2 bin 628 köy evi inşa edeceğiz. Şehirde yapılacak toplam mesken sayısı 4 bin 271'i buluyor. 486 köy evimizin ihalesini de yaptık. Afet bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu.

11 ilde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. 319 binini 1 sene içerisinde bitirip teslim edeceğiz. Köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir. Her geçen gün ve saat enkazlar kaldırılıp inşaatlar başladıkça umutlar da yeniden yeşeriyor. Yatay mimari ilkemizden asla taviz vermeyeceğiz. Konutlarımız zemin artı 3 veya 4 kat olacak. Daha önce başlattığımız sosyal konutların yapımı da hızla devam ediyor.Her bir depremzede kardeşimizi yuva sahibi yapana kadar inşaatlarımızı sürdüreceğiz. TOKİ inşaat projelerinin lokomotifi olacaktır.

''Türkiye'yi vizyonsuz bir kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz''

Türkiye bu felaketin üstesinden gelerek hedeflerine doğru ilerleyecektir. Millettin sıkıntısını ikbal kapısı gören kıfayetsizlere aldırmadan biz tedbire sarılıp takdire teslim olarak afetle mücadelemizi yürüteceğiz. Ülkemizin hızlı karar alan bir yönetime ihtiyaç duyuyor. Bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyonu vatandaşıyla Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Teröristlerle elele dolaşanların benim ülkeme vereceğime hiçbir şeyi yoktur. Cudi'de Gabar'da Tendürek'te nasıl gömdüysek, 14 Mayıs'ta siz sandığa gömeceksiniz. Ülkemizin ne fizuli tartışmalarla boşa harcayarak vakti ne de birilerini bekleyecek sabrı var. Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri sürekli kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz bir kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz.

''Şehit savcımızı katleden zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz''

14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı istirham ediyorum. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Şehit savcımızı katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz.