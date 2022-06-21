AjansHaber.com.tr Gündem Elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon
İlber Ortaylı: Dünya Türkleri bekliyor!
Terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı
GittiGidiyor kapanıyor!
550 bin kişiye askerlik affı yolda