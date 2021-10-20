Emlak Katılım ve KOSGEB arasında protokol imzalandı

Emlak Katılım ve KOSGEB arasında Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı protokolü imzalandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, tarladan son kullanıcıya ulaşana kadar oluşan sebze ve meyve kaybının önlenmesi için KOBİ'lere soğuk hava depoları ve frigorifik araçlarda taşınan soğutma ünitelerinin finansmanına destek olacak. Böylece soğuk hava zincirine destek verilerek hem israfın hem de oluşacak kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Emlak Katılım ve KOSGEB arasında imzalanan protokole göre, yerli malı belgesine sahip ve yeni olmak kaydıyla bir adet soğuk hava ünitesi alımlarında KOBİ'lerin oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB geri ödemesiz olarak karşılayacak. 10 adede kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama geçerli olacak.

- Sürdürülebilir ve yerli üretim desteklenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, proje ile sebze ve meyvenin üretimden başlayıp tüketiciye ulaşana dek oluşan zincirin güvence altına alınmasına destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Emlak Katılım olarak üretici KOBİ'lerimizin ülke ekonomisi için öneminin farkındayız. KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde belirleyip en uygun çözümlerle destekliyoruz. KOSGEB Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı ile yaş sebze meyve üreticilerine, satıcılarına ve lojistiğini sağlayan KOBİ'lere en avantajlı şekilde fayda sağlarken, sürdürülebilir tarıma ve yerli üretime de katkıda bulunuyoruz. Emlak Katılım olarak bizler de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak için önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz.'