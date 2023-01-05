Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter binasının 136 milyon dolarlık kirasını ödemediği için dava edildi.

Twitter, şirket binasının kirasını ödemediği için dava edildi.

California Property Trust tarafından Twitter'a 16 Aralık'ta kiranın ödenmemesi halinde sözleşmenin temerrüde düşeceğini bildirildiği ancak Musk'ın şirketinin buna uymadığı belirtildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ise New York Times'ın haberinde Twitter'ın maliyetlerden tasarruf etmek için küresel ofislerde kira ödemeyi durdurduğu yazılmıştı.