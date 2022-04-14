Elon Musk Twitter'ın tüm hisselerine talip oldu

Musk, Twitter'daki yönetim kurulu üyeliğini reddedikten sonra yeni bir kararla gündeme geldi.

Şirketin her bir hissesi için 54,20 dolar ödemeyi teklif eden Musk, hisselerin tamamına talip oldu.

Musk, ilgili mektubunda, "Teklifim, en iyi ve son teklifimdir ve kabul edilmezse hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." ifadesini kullandı.

Teklifin kabulü halinde Musk, Twitter'ı yaklaşık 41 milyar dolara satın almış olacak.

Hisse alımını "geç açıklayan" Musk'a dava açılmıştı

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk, bu alımı duyurmayı geciktirdiği gerekçesiyle eski hissedarlar tarafından dava edilmişti.

Manhattan federal mahkemesine sunulan toplu davada hissedarlar, Tesla CEO'su Musk'ı, 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçlamıştı.

Marc Rasella öncülüğündeki eski hissedarlar, gecikmeli açıklamanın, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına izin verirken, kendilerini "yapay olarak sönük" fiyatlarla satmaya yönlendirdiğini söylemişti.

80 milyondan fazla takipçisi var

Twitter hisseleri, Musk'ın hisse alımını açıklamasının ardından 4 Nisan'da yüzde 27 artarak 39.31 dolardan 49.97 dolara yükselmişti.

Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.