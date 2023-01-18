AjansHaber.com.tr Dünya Twitter'ı aldı, her şeyi sattıyor

Elon Musk Twitter ofisindeki eşyaları açık arttırmayla satmaya başladı

Twitter'ın California'da bulunan mikroblog ofisindeki eşyaların Elon Musk tarafından çevrimiçi açık artırma ile satışa çıkartıldı

Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter'da ofis eşyaları açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

Son dönemlerde finansal kriz ve bilgilerin paylaşılması ile  gündeme gelen Twitter, Aralarında kuş logosu, kuş heykeli ve "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksı bulunan toplamda 631 parça ürünün internet üzerinden yapılan bir açık artırmayla satışa çıkardığını açıkladı.

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