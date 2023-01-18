Elon Musk Twitter ofisindeki eşyaları açık arttırmayla satmaya başladı

Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter'da ofis eşyaları açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

Son dönemlerde finansal kriz ve bilgilerin paylaşılması ile gündeme gelen Twitter, Aralarında kuş logosu, kuş heykeli ve "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksı bulunan toplamda 631 parça ürünün internet üzerinden yapılan bir açık artırmayla satışa çıkardığını açıkladı.