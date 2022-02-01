Elektrik düzenlemesi Resmi Gazete'de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.

Mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilovat olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilovat olarak güncellendi.

Aylık tüketim limiti 210 kilovata çıkarıldı

Böylece, düşük tarifenin aylık tüketim limiti 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmış oldu.

Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi.