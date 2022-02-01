Elektrik düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik tarifelerinde düzenleme yapılacağını ve düşük tarife limitinin aylık 210 kilovata çıkarılacağını açıklamıştı. Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.
Mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilovat olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilovat olarak güncellendi.
Aylık tüketim limiti 210 kilovata çıkarıldı
Böylece, düşük tarifenin aylık tüketim limiti 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmış oldu.
Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi.
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