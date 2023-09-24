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Elazığ'da feci kaza!

Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 sürücü öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi.

Bingöl istikametine seyir halindeki Medeni Coşkun (46) idaresindeki 23 KB 301 plakalı kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci (34) idaresindeki 34 KZ 0063 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücüler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücülerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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