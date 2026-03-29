GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
NATO'dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı

NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı

NATO, Türkiye’de düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İttifak, zirveye 100 gün kaldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
NATO’nun resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Ankara’da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi’ne 100 gün kaldı.” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Türkiye’nin daha önce de NATO zirvesine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı:

“Türkiye, 2004 yılında Istanbul’da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor.”

Zirve Temmuz 2026’da

NATO üyesi ülkelerin liderleri, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Zirvede, ittifakın gündemindeki başlıca konuların ele alınması bekleniyor.


 

#dünya
#nato
#politika
#Türkiye
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
#Spor / 26 Mart 2026
Akkuyu NGS Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenecek
Akkuyu NGS Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenecek
#Gündem / 10 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: “Trump anlaşma için yalvarıyor”
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: “Trump anlaşma için yalvarıyor”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.