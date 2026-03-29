NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı

NATO’nun resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Ankara’da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi’ne 100 gün kaldı.” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Türkiye’nin daha önce de NATO zirvesine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı:

“Türkiye, 2004 yılında Istanbul’da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor.”

Zirve Temmuz 2026’da

NATO üyesi ülkelerin liderleri, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Zirvede, ittifakın gündemindeki başlıca konuların ele alınması bekleniyor.



