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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Alparslan ve Atatürk'e rahmet diliyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabında Malazgirt Zaferi ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Malazgirt Zaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" paylaşımında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabında Malazgirt Zaferi ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

 

 

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