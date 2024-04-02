Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Şam'daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

“İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir.” denilen açıklamada, söz konusu saldırının tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe edildiği belirtildi.



Bakanlık açıklamasında, “İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.