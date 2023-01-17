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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'ye resmi ziyaret yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-20 Ocak'ta ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun bu ziyareti çerçevesinde, 18 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington'da ikili görüşme yapacağı bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında, Çavuşoğlu'nun Washington ve Houston'daki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra, Bakan Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinin son gününde New York'ta temaslarda bulunacağı, bu çerçevede Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşeceği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu ziyaret öncesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasında 17 Ocak'ta Washington'da istişareler gerçekleştirilecek.

 

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