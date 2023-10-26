Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat’a yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İŞYERLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele ve Vergi dairesi ekiplerince Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın işyerlerine baskın düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONUYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince veri müfettişlerince arama ve el koyma işlemi yapılıyor. Ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile dijital materyallere şirketlerdeki dijital materyallere de el koyuluyor.

ARAMA YAPILAN YERLER

Arama ve el koyla işlemlerini sürdüğü şirketlerden bazıları şunlar:

Dilan mücevherat

Milda Gayrimenkul

Dilan Polat Güzellik Kozmetik

DP Güzellik Kozmetik

DipMed Medikal Kozmetik

Rise and Shine Kozmetik

D Polat Estel Sağlık Hizmetleri

DLN Polat Güzellik ve Kozmetik

DLN PLT Güzellik ve Kozmetik

Sıla Doğu Güzellik Kozmetik

Dosivens Güzellik kozmetik

Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama

Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik

MAL VARLIKLARINA EL KOYULMUŞTU

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.