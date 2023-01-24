Devlet Bahçeli: NATO ile doğmadık, NATO'suz da ölmeyiz!

Milli varlığımızı esaret almak isteyenlere tarihin hiçbir döneminde göz açtırılmamıştır. Milletine yabancılaşmış tarihine sırt çevirmiş bir zevatın bağımsızlığı hakkıyla savunması eşyanın tabiatına aykırıdır. Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı, birilerini sürekli rahatsız etmiştir. Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır.

Yeni Türkiye; karanlığı aydınlatan, aydınlattıkça ayaklanan, ayaklandıkça devleşen Türk milletinin mücadele bereketidir.

1918'den 1923'e kadar süren tarih serencamında neler olmuşsa 15 Temmuz'da da benzerleri yaşanmıştır. Tarihin en buhranlı döneminde Türk milletiyle devletiyle bir bütün haline gelmiştir.

Bizim korkuyu korkutmuş bir duruşumuz vardır ve meydandadır. Mandacılar, muhterisler, maceraperest milliyetsizler her zaman kaybetmişlerdir. İşbirlikçiler, iradesizler, itibarsızlar, yabancıların güdümüne giren teslimiyetçi ilkeller her defasında hüsrana uğramışlardır.

Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye’deki muhalefet partileri gibi savruk, sefil ve acınası hale düşmemiştir. Muhalefet çok ciddi bir güvenlik sorunudur. PKK, zillet ittifakına açık şekilde destek veriyor.

"HDP kapatılmalıdır’’

HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin kapatılmalıdır. Bölücü ve terör yatağının kapısına kilit vurulmalıdır. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir. Yıkılan ve yok olan eli kanlı hainlerden başkası olmayacaktır. AYM'nin zamana oynaması teröre su taşımaktır. Davanın seçim sonrasına bırakılması adalete aykırıdır.

The Economist Dergisi’ne tepki

ABD'de bir derginin seçimlerin kan gölüne döneceği ilişkin haberi sonrası devreye The İngiliz Economist girmiştir. Bunlar karanlık odakların husumet aparatlarıdır.

Kur’an yakma izni veren İsveç’e sert tepki

Kur'an-ı Kerim'in yakılması saldırganlıktır. Bunu kınamak gerçekten yetmez. İsveç ve Finlandiya ABD'nin kuklalarıdır. Buna ifade özgürlüğü diyenler suç ortağıdır.

İsveç'te bir sapık, manyak, şeytan piyonu, yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyona ifade ve düşünce özgürlüğü diyenler suç ortağıdır.

Bu saldırganlığı kınamak yetersizdir.

NATO mesajı

İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazıdır.

MHP, kitabımıza el uzatan kim olursa olsun hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da hesaplaşacak bunlara asla taviz vermeyecektir.

‘’Henüz aday çıkarmadılar’’

Adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir.