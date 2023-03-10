Deprem hafriyatı yol ve kaldırım yapımında kullanılacak!

Deprem bölgesindeki bina enkazlarının kaldırılması için iş makineleri çalışmalarını hızla sürdürüyor. Moloz yığınları, şehrin dışında belirlenen noktalara taşınıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan hasar tespit çalışmalarında 1 milyon 728 bin bina incelendiğini ve 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildiğini açıklamıştı.

Yıkılan binaların çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenen hafriyatından çıkan ve geri dönüştürülebilen malzemeler şehirlerin hasar gören yollarının tamirinde kullanılacak.

Hafriyattan çıkan geri dönüşen malzemelerin deprem bölgelerinde hasar görmüş yolların tamir edilmesinde, kalan beton, tuğla gibi atıkların da kaldırım ile yürüyüş yollarının yapımında kullanılması planlanıyor.