DEAŞ'a 4 ilde nefes kesen operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’de gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-27” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Operasyonlar sonucunda; pompalı tüfeklere, ruhsatsız tabancalara, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.