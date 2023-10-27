Cumhuriyet'in ilanını gören adamın içler acısı ölümü!

Zaferimilli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde tek yaşayan Mehmet Danacı, elektrikli sobayı açıp yanında uyudu.

Bir süre sonra elektrikli soba bilinmeyen nedenle devrilince yerdeki kilim ve ahşap zemin tutuştu. Yoğun duman kokusu alıp eve giren yakınları, Mehmet Danacı’yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yangını odadan diğer bölümlere sıçramadan, kendi imkanları ile söndüren yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Danacı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Danacı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.