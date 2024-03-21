Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te halka seslendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kilis, senin her halin güzel. Kilis'in gönlümüzde müstesna yeri vardır. Kilis'in bizden beklentilerini biliyoruz. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacağız. Eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Emniyetten bilgiyi aldım. Şu anda meydanda 28 bin kişi var dediler. Allah nazardan saklasın."

ATILAN ADIMLARI TAKİP ETTİK

"Kilis'te 33 kardeşimiz depremlerde hayatını kaybetti. Enkazların altında kalarak vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 31 Mart'ta bir kez daha şehrimizi ziyaret ederek iftarımızı sizlerle açmış, çalışmaları görmüştük. O günden bu yana Kilis'in de aralarında olduğu deprem şehirlerimizi asla ihmal etmedik. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıydı. Atılan adımları, karşılaşılan sıkıntıları tek tek takip ettik."

BU AHLAKSIZLIKLARI UNUTTURMAYIZ

"Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye depremzedelerimize yapılan hakaretleri burada saymıyorum. Değil 1 sene, üzerinden on yıllar geçse de bu ahlaksızları unutmayız, unutturmayız. Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri. Depremle, kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Ne diyelim Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin."

BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ

"Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasıdır. Gayretlerimizi siz de görüyorsunuz. Ağır yıkıma yol açan depremin yaralarını hızla sarıyoruz. 76 binden fazla konut ve köy evini teslim ettik. Her ay 15 binden fazla konut ve köy evini teslim edeceğiz."

PARA DESTELERİYLE KULE YAPMAK DIŞINDA İCRAATLARI YOK

"Muhalefetin neler peşinde koştuğunu biliyorsunuz. Biz tuğla üstüne tuğla koyalım diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Onlar ise her türlü gayri ahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok. Hayırdır bu paraları ne yapacaksınız. Bina satın alacaklarmış. Kim İstanbul'un belediye başkanı. Anlaşılan teknoloji hala CHP'ye ulaşmadı. Bakıyorsunuz deste deste paraları çantalarla taşıyorlar, saatlerce dolar saymaya yetiştiremiyorlar. Akıllı telefonla 30 saniyelik bir iş için neden zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamadılar. Paraların nereden geldiği, nereye gittiği belli değil. Milletin zihnini kurcalayan sorulara cevap veremediler. Para saymak için etrafta kim varsa toplayıp yardım istiyorlar. Bay Kemal bunları izah edebilirdi ama onun da sesi soluğu çıkmıyor.Ne para işlerinde ne de ittifak işlerinde sözlerine sadık kalırlar."

İÇİ VE DIŞI FARKLI BİR MUHALEFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

"Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor. Devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından, kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dolaplardan CHP'li pek çok yöneticinin de DEM'e oy verenlerin de haberi, bilgisi yok. Doğan görünümlü şahin misali dışı farklı içi farklı bir muhalefetle karşı karşıyayız."

ADAYLARIMIZA GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUM

"30 yıldır huzurunuzdayım. Hiçbir işimiz gizli saklı yapmadık. Biz belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Adaylarımıza çok güçlü destek bekliyorum. Biz icraatlarıyla konuşan bir kadroyuz. Böyle bir hükümetiz. Meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık. Kilis'e toplam 26 milyar lira yatırım yaptık."