Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asıl eksinini bulmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Milli İstihbarat Teşkilatı değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. 4 yıl önce kale yerleşkesi açılışında bir araya gelmiştik. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Son 21 yılda kritik günler yaşadık. Nice saldırılara maruz kaldık. Tüm bu süreçlerde MİT mensuplarımızın yüksek vazife şuuruna da bizzat şahitlik ettim. Devleti için gerektiğinde canını verecek kardeşlerimizle omuz omuza çalıştık. MİT mensuplarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Dolayısıyla gizli kahramanların nasıl bir özveriyle görevlerini ifa ettiklerini çok çok iyi biliyorum. Rabbim hiçbirinin ayağına taş değdirmesin diliyorum."

Türkiye ekseni vurgusu

"Türkiye, küresel satranç tahtasından oyun kurucu bir aktör olarak konumunu dünden güne pekiştiriyor. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamdolsun artık tüm unsurlarıyla gerçekleşmektedir."

"Ülkemizde bir eksen kaybı yaşanmamıştır tam tersine ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. İşlediğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenine göre gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa onu yapıyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarımız bunun açık bir örneğidir. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir."

"Bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

"PKK elebaşlarını inlerinden çıkamaz hale getirdik. MİT tamamen lider kadroyu yok etmek için uğraşıyor. Ayak takımıyla ne işimiz var. Bu mücadeleyi bu şekilde sürdüreceğiz. İnlerine girmeye devam edeceğiz. Çok sayıda terörist ülkemiz için artık bir tehdit olmaktan çıkarıldı. Her gün etkisiz hale getirilen bir caninin, bir alçağın haberini alıyoruz."

"Enselerinde olacağız"

Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti kimsenin yanına bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne kadar milletimizi hedef alan yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacak.

"Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir. İsrail'i ciddi manada şaşırttı. Nasıl oldu da bunları toparladınız vs. gibi. Daha dur bakalım. Bu bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksanız."