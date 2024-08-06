CHP'nin Fransa gezisi muhalifleri bile çıldırttı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Olimpiyat Oyunlarını izlemek üzere Fransa'ya gitti. CHP Lideri'nin Eyfel manzaralı pozlarına muhalif kesimden sert tepki geldi.
CHP'nin 3 önemli ismi Özel, Yavaş ve İmamoğlu, Fransa'da gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunlarını izlemek için Paris'e gitti.
Dünya ve Türkiye kamuoyunda birbirinden önemli gelişmeler yaşanırken ana muhalefetin en önemli isimlerinin Paris'te Eyfel manzarası önünde poz vermesi muhalif kesimi sinirlendirdi.
Sosyal medyadan Paris tatiline ilişkin fotoğraflar paylaşan Özgür Özel'in tweetinin altına vatandaşlardan sitem dolu paylaşımlar geldi.
Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki plaj voleybolu müsabakalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu, eşi @dk_imamoglu, kızlarımız İpek ve Beren ile birlikte takip ediyoruz. pic.twitter.com/Y2qFrfKl35— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 6, 2024
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