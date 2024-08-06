AjansHaber.com.tr Gündem CHP'nin Fransa gezisi muhalifleri bile çıldırttı!

CHP'nin Fransa gezisi muhalifleri bile çıldırttı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Olimpiyat Oyunlarını izlemek üzere Fransa'ya gitti. CHP Lideri'nin Eyfel manzaralı pozlarına muhalif kesimden sert tepki geldi.

CHP'nin 3 önemli ismi Özel, Yavaş ve İmamoğlu, Fransa'da gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunlarını izlemek için Paris'e gitti.

Dünya ve Türkiye kamuoyunda birbirinden önemli gelişmeler yaşanırken ana muhalefetin en önemli isimlerinin Paris'te Eyfel manzarası önünde poz vermesi muhalif kesimi sinirlendirdi.

Sosyal medyadan Paris tatiline ilişkin fotoğraflar paylaşan Özgür Özel'in tweetinin altına vatandaşlardan sitem dolu paylaşımlar geldi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Emlakçılar, satışlarda yetkilendirilecek!
CHP'de okların rengi değişiyor!
Atıcılık kompleksine şampiyonların adları verildi
Yurt dışı alışverişlerinde vergi oranı artırıldı!
CHP'nin Fransa gezisi muhalifleri bile çıldırttı!
Milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale yükseldi
Bitcoin çakıldı!