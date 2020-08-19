CHP'li Beşiktaş Belediyesi 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, film senaryolarını aratmayan bir vurguna imza atıldı. Beşiktaş Belediyesi, 1 Ekim-31 Aralık 2019 arasını kapsayan sürücülü araç kiralama ihalesi açtı. Açık usulle yapılması gereken ihale, davet edilen 3 firmadan Unosit Otomotiv'e verildi. 12 milyon 980 bin liralık teklif sunan firmayla 20 Ekim'de 2019'da sözleşme imzalandı. Firma, Clup Europen Grup Ltd. isimli şirketten aldığını belirttiği 800 bin liralık bir teminat mektubunu belediyeye verdi. Bu süreçte İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dünyaca ünlü sigorta şirketlerinin isimlerini kullanarak sahte kefalet senetleri dağıtan bir çeteye yönelik operasyon yaptı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da inceleme başlattı. Unosit Otomotiv'in belediyeye verdiği "Clup Europen Grup Ltd." şirketinden alınmış teminat mektubu da incelemeye alındı.

Beşiktaş Belediyesi bünyesindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 12 Kasım'da Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne söz konusu teminat senedinin sahte olabileceğine dair iddiaların bulunduğunu belirterek kefalet senedi tutarı olan 800 bin TL'nin firmanın doğmuş ve doğacak hakedişlerinden kesilmesini istedi. 20 Kasım'da ise Başkanlık Makamı, ihalenin incelenmesi için komisyon kurulmasına karar verdi. Bu süreçte söz konusu kefalet senedinin sahte olduğu da kesinleşti.

HİZMET YOK ÖDEME VAR

Komisyon, 22 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ancak, Sayıştay raporlarına da yansıyan olayda, Destek Hizmetleri'nin talebinin yerine getirilmediği ortaya çıktı. Kefalet belgesinin sahte olabileceğinin ortaya çıktığı 12 Kasım'dan sonra Beşiktaş Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü harekete geçmezken, Başkan Rıza Akpolat'a bağlı Belediye'nin Mali İşler Müdürlüğü hızlı bir şekilde hiçbir hizmet alamadığı şirketin hesabına 'tıkır tıkır' ödeme yapmaya başladı. Üstelik komisyonun kurulduğu tarihte, hatta savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu gün bile ödemeler sürdü. Böylece hiç bir hizmet vermeyen firmaya, 1. ve 2. hakediş ödemeleri kapsamında farklı tarihlerde toplamda 11 milyon 807 bin 645 TL ödendi.

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SABAH'ın araştırması işi daha da ilginç hale getirdi. Çünkü Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarında Unosit Otomotiv firmasının sahibinin Başkan Akpolat'ın akrabası olan ve zurnacılık yapan Veli Uslu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Kayıtlarda Veli Uslu'nun şirketi belediyenin yaptığı tüm ödemelerin ardından 23 Ocak 2020'de Necati Kendigelen'den devraldığı görüldü. Uslu'nun çevresine "Ben müzisyenim. Bir şirketim olduğunu bilmiyordum. İlkokul mezunuyum, şirketim olduğunu çocuğuma söylesem güler. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bu olayla ilgili ben de suç duyurusunda bulunacağım" dediği öğrenildi.

GECİKMELİ İPTAL EDİLDİ

Sayıştay denetçisi skandal vurgunla ilgili rapor hazırladı ve raporunda ihaleyle ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi. Raporda, ihalenin yapılış biçiminin yanlış olduğu ve bu nedenle ihalenin feshedilmiş olması gerektiği belirtildi.

Raporda, şu tespitler yapıldı:

Mevzuat hükümleri doğrultusunda İdare'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere, kefalet senedinin sahte olduğu şüphesinin ortaya çıkmasından itibaren idarenin hızlı bir şekilde gerekçe raporu hazırlayarak açık ihale yapana kadar geçen süre için 4734 sayılı Kanunun 21. maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık ihalesi yapılması çalışmalarını başlatması gerekmekteydi.

İdare tarafından kefalet senedinin sahteliğine ilişkin kanaate varıldığı anda da işin süreklilik arz eden bir iş olması hasebiyle ve hizmetlerin aksamamasını teminen ivedi bir şekilde ihale fesih işlemleri gerçekleştirilmeliydi.

Ancak idare tarafından yürütülen süreç yukarıda da özetlendiği üzere bu şekilde yürütülmemiş, sözleşmenin feshi gecikmeli bir şekilde yapılmıştır" denildi. Öte yandan bu süreçle ilgili açılan soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü öğrenildi.