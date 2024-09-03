Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon süreci devam ediyor. Enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) ağustos ayında yüzde 2,47 oranında arttı. Gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurt içi talebin artış hızının yavaşlaması aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenflasyon süreci devam ediyor. Enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE ağustos ayında yüzde 2,47 oranında arttı. Gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurt içi talebin artış hızının yavaşlaması aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili oldu. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla belirgin bir şekilde 9,8 puan azalarak yüzde 51,97'ye geriledi. Çekirdek enflasyon göstergelerinin (B ve C) yıllık enflasyonlarında da belirgin düşüşler kaydedildi" ifadelerini kullandı.

'ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Enflasyonla mücadele konusunda mevcut ekonomik programı kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile enflasyonda sağladığımız sonuçlarla öngörülebilirliği arttırıyor, istikrar içinde büyüme hedefimize katkıda bulunuyoruz. Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız. Açıklayacağımız güncellenmiş OVP (Orta Vadeli Program) ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.