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'Çetinler' suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

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