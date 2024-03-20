'Çetinler' suç örgütü çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.
İstanbul merkezli 7️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 20, 2024
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣0️⃣9️⃣… pic.twitter.com/pOXa9iMyWn
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