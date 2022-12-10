Çavuşoğlu’ndan İnsan Hakları açıklaması!

Hakan Çavuşoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, Meclis'te bazı komisyon üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, bir bütün olarak insan haklarının, insanların acılarını azaltmayı amaçlayan bir barış projesi olduğunu belirtti.

Her insan hakkı ihlalinin bu projeye karşı geliştirilmiş bir saldırı niteliğinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, insan hakkı ihlallerinin aynı zamanda başta insanlık onuru olmak üzere insanlığın vicdani ve ahlaki değerlerinin reddi ile eşdeğer olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, insan haklarının günümüzdeki anlamına kavuşmasında büyük katkı sunan Batı'nın, insan haklarının evrenselliği ve her insanın salt insan olmaktan kaynaklı eşit haklara sahip olduğu konusunda aynı tutarlılığı göstermediğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye iç savaşı ve Ukrayna-Rusya savaşı ile tabiri caizse herkesin bildiği ama ispatlanamadığı bu tutarsızlık ve ikiyüzlülük artık tartışmasız bir biçimde ortada. Ukraynalı mültecilere kucak açan ve onları hoşgörüyle karşılayan Batı, aynı hoşgörüyü söz konusu olan bir Orta Doğulu veya Afrikalı sığınmacı olduğunda göstermekten imtina etmekte. Öyle ki Ukrayna'dan ayrılmaya çalışan bir Afrikalıyı trenden aşağı atacak kadar da pespaye bir tavır sergilemekten de geri durulmamakta.

Ukraynalı sığınmacılara kucak açan Batı, Akdeniz ve Ege'nin karanlık sularında boğulan, Trakya'nın soğuğunda donarak ölen Orta Doğuluları görmezden gelerek aksine bu suçların faili olan Yunanistan'ın sırtını sıvazlamaya devam etmesinin, her fırsatta övünerek vurguladıkları Avrupa değerleri ile ne kadar çeliştiği malumdur. Son birkaç yılda şahit olunan olaylar dahi yaşanan acıları insanların kendi ten rengine ve ırkına göre sınıflandıran Batı'nın insan hakları konusunda karnesinin kırıklarla dolu olduğunu çok net bir biçimde bize gösterdi. Bu nedenle Batı'nın söylemlerdeki başarısını uygulamalarında da görmek istiyoruz."

Türk milletinin ise bir kişinin ırkına, dinine ve diline bakmadan mazlumlara şefkat gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtilen hak ve özgürlüklerin bütün dünyada yaygınlık kazandığı, insan hakları ihlallerinin en aza indirildiği ve insana insan olduğu için değer veren bir dünya özlemimizi tekrar güçlü bir şekilde dile getirmek istiyoruz. Bu vesileyle İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.