Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Bir an önce nihayete ulaşmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

F-16 konusu

ABD'nin Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddelerin tamamen çıkarmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesinde F-16 konusunda olumlu adımlar olduğunu söylemişti. Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme. Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor" dedi.

Yunanistan ile gerilim

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Rodos ve Midilli adalarında gerçekleştirdiği askeri tatbikata yönelik soru üzerine, "Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Tabii bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil." dedi.

Yunanistan'ın silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettikten sonra Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) hukuki argümanlar içeren mektuplar yazmasının Yunanistan'ı çıldırttığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bahsettiğimiz adalar ve bazı adalar 1923 Lozan ve 1947 Paris barış antlaşmalarıyla Yunanistan'a verilmiştir ve bir şartla verilmiştir. Yunanistan buraları silahlandıramaz çünkü bu anlaşmanın adı 'barış antlaşması' ve dolayısıyla Yunanistan buralara silah getiremez." şeklinde konuştu.